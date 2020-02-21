- С новым тренером они проделали большую работу. Я надеюсь, что их дальнейший путь будет идти только вверх, нужно выиграть как можно больше матчей и занять по возможности самые высокие места. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее, не знаю, может, два-три года, - цитирует Кураньи ТАСС.
37-летний Кураньи выступал за "Динамо" в 2010-2015 годах. "Динамо" после 19 туров идет на 8-м месте, набрав 24 очка. 29 февраля москвичи возобновят сезон домашней игрой со "Спартаком".
Кураньи рассказал, через сколько лет Новиков поднимет "Динамо" на высокие места
Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи рассказал о работе наставника Кирилла Новикова в московском клубе.
Источник: ФК "Динамо"
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