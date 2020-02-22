Экс-игрок ЦСКА Эдгарас Янкаускас высказался о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке.
"Это пример - как вести себя, когда дела идут не так, как хочешь. Ошибки и невезение не ломали его ни в играх, ни в тренировках. Не суперталант, но отлично исполнял свои функции — куда бы его ни ставили. Боец на поле и порядочный человек в жизни", - цитирует литовца "Матч ТВ".
Напомним, Сергей Семак играл в ЦСКА с 1994 по 2004 год.
"Зенит" Семак возглавил в мае 2018 года. Ранее он тренировал "Уфу".
В первом сезоне под руководством Семака сине-бело-голубые выиграли чемпионат России. В нынешнем сезоне "Зенит" идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков в 19 матчах.
Экс-игрок ЦСКА - о Семаке: боец на поле и порядочный человек в жизни
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