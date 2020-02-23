- "Локомотив" — без Смолова? Когда Эдер выходит на поле, у меня есть полное ощущение, что команда играет в меньшинстве, - цитирует экс-нападающего "Матч ТВ".
Также Аршавин отметил, что Смолов сильнее Эдера, но он не показал ничего особенного в составе "железнодорожников". Он считает, что если бы Смолов играл так, как в "Краснодаре", то он пригодился "Локомотиву", но а так ему осталось уехать в "Сельту", так как он не был нужен Юрию Сёмину.
Напомним, 30-летний Смолов будет выступать в "Сельте" до конца сезона.
Аршавин считает, что с Эдером в составе "Локомотив" играет в меньшинстве
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал об игре форварда Эдера в московском "Локомотиве".
Источник: ФК "Локомотив"
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