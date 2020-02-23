- Я не мог тренироваться и играть в товарищеских матчах, как все. Я тренировался один с Марио Икарди, мне тяжело понять их позицию.
Они заплатили за меня 40 млн евро, но относились ко мне как к ребенку. Это было подло.
Мне очень жаль, что вне поля произошло больше, чем на нём, - цитирует Марио A Bola.
Португальский футболист был арендован "Локомотивом" до конца сезона.
Арендное соглашение подразумевает опцию выкупа за 18 млн евро.
Жоау Марио раскритиковал руководство "Интера"
Полузащитник "Локомотива" Жоау Марио, арендованный у "Интера", раскритиковал руководство итальянского клуба.
Источник: ФК "Локомотив"
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