"Недавно с партнерами пытались вспомнить, кто из академии попал в основу "Зенита" и закрепился там. Вспомнили Игоря Денисова. Это было 18 лет назад. После Денисова академия не дала основе напрямую ни одного игрока. Были ребята, которые приходили в академию ближе к выпускным возрастам, такие как Ионов, Канунников. Это очень грустная статистика.
Понятно, что у "Зенита" есть только одна задача — победа в чемпионате. Почему бы не выстроить вертикаль клуба, чтобы подготовка молодых не зависела от фамилии тренера основной команды. Например, один из наставников подключил к основе 2-3 талантливых парней. Если он уходит из "Зенита", то его сменщик должен продолжать с ними работать. Вы скажете, что мы опять искусственно убиваем конкуренцию. Может быть, но хотя бы мы говорим о неком векторе развития клуба", — цитирует Зырянова Sportbox.
Константин Зырянов возглавляет молодёжную команду "Зенита" с 2018-го года. Ранее он работал с "Зенитом-2".
Основная команда "сине-бело-голубых" перед рестартом РПЛ лидирует в турнирной таблице с десятиочковым отрывом от идущего вторым "Краснодара".
Зырянов: за 18 лет академия "Зенита" не дала ни одного игрока для основы
Главный тренер молодёжной команды "Зенита" Константин Зырянов рассказал, почему игроки из системы "сине-бело-голубых" не попадают в основную команду.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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