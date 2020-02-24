Зырянов: за 18 лет академия "Зенита" не дала ни одного игрока для основы

Главный тренер молодёжной команды "Зенита" Константин Зырянов рассказал, почему игроки из системы "сине-бело-голубых" не попадают в основную команду.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Недавно с партнерами пытались вспомнить, кто из академии попал в основу "Зенита" и закрепился там. Вспомнили Игоря Денисова. Это было 18 лет назад. После Денисова академия не дала основе напрямую ни одного игрока. Были ребята, которые приходили в академию ближе к выпускным возрастам, такие как Ионов, Канунников. Это очень грустная статистика.

Понятно, что у "Зенита" есть только одна задача — победа в чемпионате. Почему бы не выстроить вертикаль клуба, чтобы подготовка молодых не зависела от фамилии тренера основной команды. Например, один из наставников подключил к основе 2-3 талантливых парней. Если он уходит из "Зенита", то его сменщик должен продолжать с ними работать. Вы скажете, что мы опять искусственно убиваем конкуренцию. Может быть, но хотя бы мы говорим о неком векторе развития клуба", — цитирует Зырянова Sportbox.

Константин Зырянов возглавляет молодёжную команду "Зенита" с 2018-го года. Ранее он работал с "Зенитом-2".

Основная команда "сине-бело-голубых" перед рестартом РПЛ лидирует в турнирной таблице с десятиочковым отрывом от идущего вторым "Краснодара".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Зырянов Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(6)

Последние новости

Гендиректор "Уфы" Газизов встретился с Бенитесом, тренирующим китайский клуб
Ван дер Варт прокомментировал ошибку комментатора Орлова в своей фамилии
Башкиров продолжит карьеру в польском "Заглембе"
Ван дер Варт: в Нидерландах скучают по инстаграму Слуцкого, но не по тренерской работе 1
Зырянов: за 18 лет академия "Зенита" не дала ни одного игрока для основы 8
Ван дер Варт: Павлюченко гонял в снежную погоду на "Ламборгини"
"Ливерпуль" повторил несколько рекордов в АПЛ 2
Ковачич: у "Баварии" не такой сложный чемпионат, как в АПЛ
Пике сказал, кого выберет: Месси или Марадону
Кальдерон: если бы Роналду не перешёл в "Реал", ему бы пришлось заплатить нам 30 миллионов евро 1
"Реал" может приобрести Холанда вместо Мбаппе
Погба: в "Ман Юнайтед" не хотят, чтобы "Ливерпуль" выигрывал АПЛ
"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Вест Хэмом". Команда не проигрывает в АПЛ 44 матча подряд 2
"Айнтрахт" дома проиграл "Униону"
Матч "Интер" - "Лудогорец" пройдет без зрителей из-за коронавируса
Хаким Зиеш - о переходе в "Челси": большую роль сыграл Фрэнк Лэмпард
Обамеянг и "Арсенал" не договорились о продлении контракта
В Италии бушует коронавирус, «Сочи» ждёт Имбула, организаторы Кубка Легенд всё валят на девушку-судью. Главное за день
Пике: "Барселона" не является фаворитом этой Лиги чемпионов
"Интер" проявляет интерес к Лоренцо Пеллегрини
Киммих: выиграть Лигу чемпионов - это заветная мечта
Сетьен: надеюсь, матч с "Наполи" войдет в историю
"Ливерпуль" и "Вест Хэм" объявили стартовые составы
"Рубин" возобновил тренировки на клубной базе
Инсинье: Месси? Марадона превыше всего 3
"Тамбов" вышел в финал Кубка ФНЛ
"Аршавин сыграл как Месси". Ван дер Варт - о четвертьфинале Евро-2008 16
Президент "Ювентуса" не исключил, что Гвардиола может возглавить клуб
Игуаин готов сыграть в ближайших матчах
Гаджиев: вопрос с чемпионством в РПЛ во многом уже решен 1
Все новости