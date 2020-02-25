"Я очень счастлив, что и дальше буду защищать цвета "Локомотива". Переговоры заняли буквально пару минут. Хочу поблагодарить руководство клуба, которое хотело, чтобы я остался. Это самое главное. Мне понравилось в "Локомотиве" с первого года — клуб, город, болельщики. Если все получается, зачем что-то менять. Не могу представить себя в другой команде и хотел бы закончить карьеру в "Локомотиве", - приводит слова Чорлуки пресс-служба клуба.
Сегодня стало известно, что хорватский футболист подписал соглашение до 2021 года. За "Локомотив" Чорлука выступает с 2012 года, перейдя из "Тоттенхэма" за 7 миллионов евро. На счету игрока 201 матч за московский клуб, в которых он забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
"Локомотив" в нынешнем сезоне занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 19 матчах.
"Не могу представить себя в другой команде". Чорлука - о продлении контракта с "Локо"
Капитан "Локомотив" Ведран Чорлука прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
Фото: ТАСС
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