Португалец на испанских сборах забил четыре гола.
- Не думаю. Португалец — очень ответственный парень, который понимает, чего от него ждут в сложившейся ситуации. Может, поэтому нередко забивает самые важные мячи, - цитирует Сёмина "CЭ".
В зимнее трансферное окно "Локомотив" на правах аренды покинул нападающий Фёдор Смолов. 30-летний россиянин доиграет сезон в испанской "Сельте". "Железнодорожники" так и не усилили эту позицию, несмотря на сообщения, что клуб рассматривает многих игроков.
29 февраля "Локомотив" возобновит сезон гостевым матчем с "Зенитом". После 19 туров москвичи идут на 5-м месте, набрав 34 очка.
Сёмин не считает, что голевая серия Эдера в товарищеских матчах связана с отсутствием конкуренции
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин ответил на вопрос, считает ли он отсутствие конкуренции причиной голевой феерии нападающего Эдера в товарищеских матчах.
Источник: ФК "Локомотив"
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