- Большой респект Феде Смолову – очень порадовал решением продолжить карьеру в "Сельте". Смелый и правильный шаг. Забил "Реалу" на "Бернабеу" – считай, уже не зря поехал, - цитирует белоруса пресс-служба "Крыльев".
30-летний Смолов будет выступать за "Сельту" на правах аренды до конца сезона. Испанская команда в четырех матчах вместе с российским форвардом набрала 7 очков, выбравшись из зоны вылета.
Корниленко - о голе Смолова "Реалу": считай, уже не зря поехал
Тренер "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал аренду нападающего "Локомотива" Фёдора Смолова в "Сельту".
Источник: getty images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!