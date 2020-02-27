"Любой дополнительный доход — это помощь в свете ФФП. Клуб нацелен на выход на самоокупаемость", — сказал Власов.
Сегодня состоялась пресс-конференция, на которой было объявлено о спонсорском соглашении между "Спартаком" и авиакомпанией "Уральские Авиалинии". Логотип авиаперевозчика будет размещён на шортах футболистов. Продолжительность договора - 3,5 года.
Официально сумма контракта не разглашается, но, по сведениям футбольных инсайдеров, речь идёт о 170 миллионов рублей.
"У клуба много статей расхода, так что куда пойдут конкретно эти деньги, сказать нельзя", — сообщил Власов.
Алексей Власов вступил в должность коммерческого директора "Спартака" в сентябре 2019-го года. Ранее он работал в клубе с 2008 по 2015 год.
Перед весенней частью чемпионата "Спартак" располагается на десятом месте в турнирной таблице.
Коммерческий директор "Спартака": клуб нацелен на самоокупаемость
Коммерческий директор "Спартака" Алексей Власов рассказал о соглашении с авиакомпанией "Уральские Авиалинии", сообщает Sport24.
Фото: ФК "Спартак"
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