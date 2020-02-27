ЦСКА на зимнем сборе провел 12 товарищеских матчей, часть из них были разными составами и по две игры в день. Армейцы в этих встречах одержали 10 побед.
"В прошлом году мы довольно хорошо провели все зимние спарринги. На фоне этих побед у команды пропало чувство опасности, которое на самом деле необходимо. Казалось, успешные результаты на сборах сами собой перенесутся и на официальные игры. В результате, столкнувшись с суровыми реалиями, команда немного растерялась, а это, в свою очередь, привело к потере важных очков. Надеюсь, сейчас мы приобрели необходимый опыт, который не позволит повторить прошлые ошибки. Команда должна понимать: как бы мы ни играли на сборах, в чемпионате все будет иначе. Нам окажут совсем иное сопротивление, и к этому нужно быть готовым", - цитирует Гончаренко пресс-служба московского клуба.
ЦСКА в текущем сезоне РПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 19 матчах. Первую игру после возобновления чемпионата армейцы проведут с "Уралом". Матч состоится 29 февраля в 14:00 по мск.
Гончаренко: как бы мы ни играли на сборах, в чемпионате все будет иначе
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии возобновления чемпионата России подвел итоги зимних сборов.
Фото: Global Look Press
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