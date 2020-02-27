"В "Локомотиве" сейчас очень много очень много всяких интриг внутри клуба, которые – я уверен – направлены против Семина. Чтобы не дать ему работать в полном объеме, чтобы он не мог добиться результата. Это подковерная революция. Говорят, что с какими-то футболистами Семин не может найти общий язык. Но при этом продлевают 34-летнего Чорлуку.
Чорлуке сейчас уже наплевать на все. И на команду, и на Семина, и на Кикнадзе. Ему в любом случае уже заплатят деньги, мотивация уходит. Поражения "Локомотива" радуют тех, кто хочет выгнать Юрия Палыча. Потому что если он будет добиваться результата, его будет сложнее убрать. Болельщики клуба должны вмешаться в этот процесс, показать, что с их голосом должны считаться", - цитирует Селюка "Спорт день за днем".
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство московского клуба уже ищет замену Юрию Семину. Отмечалось, что тренер не может найти общий язык с гендиректором Василием Кикнадзе.
В первом матче после зимней паузы "железнодорожники" сыграют с "Зенитом". Встреча состоится в Санкт-Петербурге 29 февраля. Начало - в 19:00 по мск.
"Локомотив" в нынешнем сезоне после 19 туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.
Агент Селюк: болельщики "Локо" должны вмешаться в ситуацию с Семиным. С их голосом должны считаться
Известный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном уходе главного тренера "Локомотива" Юрия Семина из команды. По его словам, в клубе много интриг, которые направлены на уход 72-летнего специалиста.
Фото: ФК "Локомотив"
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