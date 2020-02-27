Агент Селюк: болельщики "Локо" должны вмешаться в ситуацию с Семиным. С их голосом должны считаться

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном уходе главного тренера "Локомотива" Юрия Семина из команды. По его словам, в клубе много интриг, которые направлены на уход 72-летнего специалиста.
Фото: ФК "Локомотив"
"В "Локомотиве" сейчас очень много очень много всяких интриг внутри клуба, которые – я уверен – направлены против Семина. Чтобы не дать ему работать в полном объеме, чтобы он не мог добиться результата. Это подковерная революция. Говорят, что с какими-то футболистами Семин не может найти общий язык. Но при этом продлевают 34-летнего Чорлуку.

Чорлуке сейчас уже наплевать на все. И на команду, и на Семина, и на Кикнадзе. Ему в любом случае уже заплатят деньги, мотивация уходит. Поражения "Локомотива" радуют тех, кто хочет выгнать Юрия Палыча. Потому что если он будет добиваться результата, его будет сложнее убрать. Болельщики клуба должны вмешаться в этот процесс, показать, что с их голосом должны считаться", - цитирует Селюка "Спорт день за днем".

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство московского клуба уже ищет замену Юрию Семину. Отмечалось, что тренер не может найти общий язык с гендиректором Василием Кикнадзе.

В первом матче после зимней паузы "железнодорожники" сыграют с "Зенитом". Встреча состоится в Санкт-Петербурге 29 февраля. Начало - в 19:00 по мск.

"Локомотив" в нынешнем сезоне после 19 туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Селюк Семин Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Бубнов: "Краснодар" - фаворит в борьбе за второе место
Рамос - о предстоящем эль-класико: встреча может оказаться решающей
ФИФА требует от Ла Лиги запретить переходы вне трансферного окна
Тарасов прокомментировал свою операцию цитатой из "Шерлока Холмса" 2
Футболист "Дженоа" тренируется отдельно от команды. У него подозрение на коронавирус 1
Орлов - о Дзюбе: его отсутствие скажется на игре "Зенита"
"МЮ" и "Бавария" сделали предложения по Вернеру
Шомуродов летом хочет покинуть "Ростов" 7
Агент Селюк: болельщики "Локо" должны вмешаться в ситуацию с Семиным. С их голосом должны считаться
Жена Семака подарила мужу на день рождения веганскую дубленку (фото) 7
"У него есть все для работы на Западе, кроме одного - нормальных юристов". Ткаченко - о Черчесове
Гончаренко: как бы мы ни играли на сборах, в чемпионате все будет иначе
Ткаченко рассказал, что Серхио Рамос сказал Смолову перед матчем "Реал" - "Сельта"
Матч "Зальцбург" - "Айнтрахт" сегодня не состоится из-за штормового предупреждения
ОМОН проводит учения в метро перед матчем "Спартак" - ЦСКА (видео) 2
Джикия: Соболев в "МЮ"? Вы их нападение видели? Что они с ним будут делать? 4
Ткаченко рассказал, насколько Смолов меньше получает в Испании, чем в России
Игроки "Зенита" поздравили Семака с днем рождения, устроив ему тоннель (видео)
Пять футболистов "Баварии" вошли в команду недели Fantasy Football
У "Спартака" может появиться брендированный самолет 4
"Рига" под руководством Олега Кононова заняла пятое место на Кубке ФНЛ
Депутат Госдумы рассказал, когда на российских стадионах появится пиво 4
Итальянский футболист заразился коронавирусом
Герой России Юсупов: мечта - финал ЛЧ с участием "Спартака" 11
Стали известны три изменения в работе VAR в России 4
Коммерческий директор "Спартака": клуб нацелен на самоокупаемость 4
Цорн - о ФФП: "Спартак" не попадал под санкции УЕФА 2
Цорн рассказал о соглашении с "Уральскими Авиалиниями"
"Спартак" официально объявил о сотрудничестве с "Уральскими Авиалиниями" 4
16 отечественных судей допущены к работе с VAR 1
Все новости