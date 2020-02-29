"Очень неоднозначная игра. Могли и проиграть, и победить. Игру нам надо улучшать во всех компонентах, забыть этот матч и готовиться к следующему. Если бы мы забили первыми, дальше игра пошла бы легче. Но сослагательного наклонения не бывает.
Нужно расслабиться и готовиться к "Спартаку". Ожидания от дерби? Не хочу загадывать. Посмотрим, как "Спартак" сыграет с "Динамо". Будем болеть за "Динамо", — цитирует футболиста Sport24.
В сегодняшнем матче 20-го тура чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с "Уралом" на своём стадионе - 1:1.
Прямо сейчас "Динамо" и "Спартак" играют на "ВТБ Арене" в матче 20-го тура чемпионата России. В матче идет первый тайм. "Красно-белые" вышли вперёд благодаря забитому мячу Зелимхана Бакаева. На нашем сайте вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией матча.
4 марта ЦСКА сыграет выездной матч четвертьфинала Кубка России на "Открытии Арене" против московского "Спартака".
Чалов: будем болеть за "Динамо" в матче против "Спартака"
Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал сегодняшнюю игру с "Уралом" (1:1) и поделился ожиданием от кубкового матча с московским "Спартаком".
Фото: РИА Новости
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