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Песьяков: за Евро-2024 не слежу, я даже составов не знаю

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Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Песьяков заявил, что не смотрит матчи Чемпионата Европы 2024 в Германии.
Фото: "Чемпионат"
"За чемпионатом Европы не слежу. Смотрел максимум тайм матча Испания - Хорватия. Даже результатов не знаю, если честно. Не назову фаворита. Я даже составов не знаю, кто в каком состоянии", - цитирует Песьякова "Чемпионат".

В минувшем сезоне Сергей Песьяков принял участие в 23-х матчах РПЛ в составе "Ростова". Голкипер пропустил в них 36 мячей. В следующем сезоне Песьяков будет защищать ворота "Крыльев Советов". К самарскому клубу он присоединится в статусе свободного агента.

Сборная Испании разгромила сборную Хорватии (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024. Сегодня, 18-го июня, 1-й тур завершается матчами группы F: Турция - Грузия и Португалия - Чехия.

Сергей Песьяков Евро-2024 Чемпионат Европы Крылья Советов
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