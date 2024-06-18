"За чемпионатом Европы не слежу. Смотрел максимум тайм матча Испания - Хорватия. Даже результатов не знаю, если честно. Не назову фаворита. Я даже составов не знаю, кто в каком состоянии", - цитирует Песьякова "Чемпионат".
В минувшем сезоне Сергей Песьяков принял участие в 23-х матчах РПЛ в составе "Ростова". Голкипер пропустил в них 36 мячей. В следующем сезоне Песьяков будет защищать ворота "Крыльев Советов". К самарскому клубу он присоединится в статусе свободного агента.
Сборная Испании разгромила сборную Хорватии (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024. Сегодня, 18-го июня, 1-й тур завершается матчами группы F: Турция - Грузия и Португалия - Чехия.
Песьяков: за Евро-2024 не слежу, я даже составов не знаю
Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Песьяков заявил, что не смотрит матчи Чемпионата Европы 2024 в Германии.
Фото: "Чемпионат"