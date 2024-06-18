Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Турция
19:00
ГрузияНе начат
Португалия
22:00
ЧехияНе начат

Ашветия: грузинские футболисты не поедут играть в Россию, семья не отпустит своих детей

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-форвард "Локомотива" и сборной Грузии Михаил Ашветия высказался о трансферах грузинских футболистов в РПЛ.
Фото: Getty Images
"Сейчас ситуация такая, что футболисты не поедут играть в Россию. Они скорее поедут в Европу и там будут играть. Когда СССР развалился, грузинские футболисты в первую очередь уезжали в Россию. Сейчас такая ситуация, что даже семья не отпустит своих детей. К сожалению, такая жизнь, это не мы решаем", - заявил Ашветия.

Национальная сборная Грузии впервые в своей истории квалифицировалась в финальную часть крупного международного турнира. Летом 2024-го года грузины под руководством французского специалиста Вилли Саньоля примут участие в Чемпионате Европы-2024 в Германии.

Первый матч сборная Грузии проведет против сборной Турции 18-го июня. Двумя другими командами квартета F являются сборные Португалии и Чехии. Они в 1-м туре сыграют друг против друга.

Ранее вингер "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился воспоминаниями о периоде выступления в России в составе "Локомотива" и "Рубина". Футболист заявил, что чувствовал себя одиноко и испытывал стресс, находясь в России.

Источник: Metaratings

Сборная Грузии
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится