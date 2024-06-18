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Ашветия: грузинские футболисты не поедут играть в Россию, семья не отпустит своих детей
Экс-форвард "
Локомотива
" и сборной Грузии Михаил Ашветия высказался о трансферах грузинских футболистов в РПЛ.
Фото: Getty Images
"Сейчас ситуация такая, что футболисты не поедут играть в Россию. Они скорее поедут в Европу и там будут играть. Когда СССР развалился, грузинские футболисты в первую очередь уезжали в Россию. Сейчас такая ситуация, что даже семья не отпустит своих детей. К сожалению, такая жизнь, это не мы решаем", - заявил Ашветия.
Национальная сборная Грузии впервые в своей истории квалифицировалась в финальную часть крупного международного турнира. Летом 2024-го года грузины под руководством французского специалиста Вилли Саньоля примут участие в Чемпионате Европы-2024 в Германии.
Первый матч сборная Грузии проведет против сборной Турции 18-го июня. Двумя другими командами квартета F являются сборные Португалии и Чехии. Они в 1-м туре сыграют друг против друга.
Ранее вингер "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился воспоминаниями о периоде выступления в России в составе "
Локомотива
" и "Рубина". Футболист заявил, что чувствовал себя одиноко и испытывал стресс, находясь в России.
Источник:
Metaratings
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Сборная Грузии
Сегодня, 15:12
Опубликовал:
Aslan Arshba
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