Тедеско: мы заслужили победу над "Динамо"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги выездного матча с московским "Динамо", в котором "красно-белые" одержали победу со счётом 2:0.
Фото: РИА Новости
"Мы заслужили победу и рады набранным очкам. Думаю, нам немного повезло, что Комличенко не забил после выхода на замену. Такие ситуации недопустимы, если бы он забил, то ситуация бы для нас очень осложнилась. Мы счастливы, что победили", — цитирует Тедеско Sport24.

В сегодняшней игре 20-го тура российской Премьер-лиги "Спартак" одолел в дерби "Динамо" благодаря голам Бакаева и Зобнина.

После этого матча "Спартак" поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.

Следующий матч "красно-белые" проведут 4-го марта в рамках четвертьфинала Кубка России против московского ЦСКА.


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Теги: Тедеско Спартак Динамо
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