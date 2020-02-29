"Думаю, что обе команды играли слишком осторожно, ждали моментов и ошибок, но этого не произошло. Перерыв был долгий, нужно два-три матча, чтобы снова набрать форму. Переключаться тяжело всем, обе команды, когда набирают форму, показывают лучший футбол.
Мы готовились на сборах в одном составе, но на игру пришлось выходить в другом. Дзюба – лучший бомбардир нашей команды, тяжелее сегодня было без него, но мы могли забить без Артема. Я надеюсь, что он быстро вернется", — цитирует Ивановича ТАСС.
Напомним, вчера в Санкт-Петербурге прошёл матч 20-го тура чемпионата России по футболу между местным "Зенитом" и московским "Локомотивом". Матч завершился безголевой ничьей.
Форвард Артём Дзюба не смог принять участие в матче из-за повреждения, полученного им в товарищеском матче с минским "Динамо".
"Зенит" продолжает возглавлять турнирную таблицу российской Премьер-лиги, имея в своем активе 46 очков.
Иванович - о матче с "Локо": нам было тяжело без Дзюбы
Сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал результат матча 20-го тура чемпионата России с московским "Локомотивом" (0:0).
Фото: ФК "Зенит"
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