По информации источника, у "Ростова" есть вопросы:
- по времени, которое бригада Лапочкина потратила на ВАР, составило около 11 минут. Компенсировано около половины;
- по 2 жёлтым карточкам (Норманну и Хаджикадуничу), которые стали четвёртыми и не позволят игрокам провести матч следующего тура - с ЦСКА;
- фол Хаджикадунича, приведший к назначению пенальти, был за штрафной;
- невынесение предупреждений за фолы Бериши;
- удаление и последующее возвращение Ненахова за фол против Шомуродова; это скандальная история - сначала, как говорят, у судей была версия, что в моменте было вне игры у Байрамяна, затем - что фол у Норманна;
- неназначение пенальти за фол против Чернова.
"Ростов" не может публично критиковать судейство о чем сказано в регламенте, и о чем вчера на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер ростовчан Валерий Карпин.
Однако, как сказано в регламенте, любой клуб в течении 24-х часов после окончания матча может обратиться в РФС с заявлением о качестве судейства игры с предоставлением видеозаписей данных эпиозодов.
Таким образом, "Ростов" сегодня до позднего вечера может предоставить в РФС жалобу с видеонарезкой спорных, по мнению клуба, моментов.
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"Ростов" обратится в РФС с жалобой на судейство в матче с "Ахматом"
Сегодня "Ростова" обратится в российский футбольный союз по поводу судейства в матче 20-го тура РПЛ с "Ахматом", сообщает журналист Сергей Егоров.
Фото: трансляция Матч ТВ
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