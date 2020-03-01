"Ростов" обратится в РФС с жалобой на судейство в матче с "Ахматом"

Сегодня "Ростова" обратится в российский футбольный союз по поводу судейства в матче 20-го тура РПЛ с "Ахматом", сообщает журналист Сергей Егоров.

Фото: трансляция Матч ТВ