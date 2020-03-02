"В связи с появлением слухов вокруг нашего футболиста Станислава Магкеева хочу расставить некоторые акценты. Первое. В соответсвии с ранее опубликованной программой действий "Локомотив" рассчитывает на воспитанников академии клуба и видит в Магкееве одного из будущих лидеров команды.
Второе. Контракт Станислава действует до 2023 года.
Третье. В отличие от ранее распространённой информации, у нас не было проблем при достижении нынешнего соглашения с представителями игрока.
Четвёртое. Существующий уровень и опыт отношений с руководством "Зенита" подразумевает прямые обсуждения в случае заинтересованности в игроках друг друга. Уверен, был бы интерес – мы бы о нём узнали первыми.
И пятое. Данную новость воспринимаю как спекуляцию, направленную на дестабилизацию обстановки в клубе. Кому-то очень нужно, чтобы вокруг "Локомотива" создавалась напряжённая атмосфера", — цитирует Кикнадзе "Чемпионат".
Станислав Магкеев был признан лучшим игроком матча 20-го тура "Зенит" - "Локомотив".
Всего в текущем сезоне РПЛ 20-летний полузащитник принял участие в трех матчах в составе "Локомотива".
Кикнадзе прокомментировал интерес "Зенита" к Магкееву
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал информацию об интересе "Зенита" к игроку "железнодорожников" Станиславу Магкееву.
Фото: ФК "Локомотив"
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