"Любят у нас паниковать и драматизировать". Тарасова проверили на коронавирус

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов вернулся после операции из Италии и сразу же был проверен на коронавирус в аэропорту Шереметьево.
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Прилетел после операции, в Москве врачи меня сразу «приняли»??????? Еще в самолете прошел специальный человек с тепловизором, а потом уже в зале прилёта еще раз все измерили и попросили заполнить анкету. При этом, ни у одного человека с нашего рейса ничего не нашли! Хотя и летели мы из Италии, где на севере ввели карантин. Интересно, что дома жена рассказала про кучу фейковых сообщений про якобы зараженных в Москве. Любят у нас, конечно, паниковать и драматизировать. Говорю, как очевидец событий, все в порядке, на границе четко проверяют и я спросил у сопровождающего меня сотрудника, были ли случаи в Шереметьево, на что получил ответ- ни одного! Поэтому не верьте левым слухам!!!

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- Прилетел после операции, в Москве врачи меня сразу "приняли". Еще в самолете прошел специальный человек с тепловизором, а потом уже в зале прилёта еще раз все измерили и попросили заполнить анкету. При этом, ни у одного человека с нашего рейса ничего не нашли! Хотя и летели мы из Италии, где на севере ввели карантин. Интересно, что дома жена рассказала про кучу фейковых сообщений про якобы зараженных в Москве. Любят у нас, конечно, паниковать и драматизировать.

Говорю, как очевидец событий, все в порядке, на границе четко проверяют и я спросил у сопровождающего меня сотрудника, были ли случаи в Шереметьево, на что получил ответ- ни одного! Поэтому не верьте левым слухам, - написал Тарасов в инстаграме.

Напомним, 32-летний футболист из-за травмы будет отсутствовать до конца сезона.


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Теги: Рубин Тарасов коронавирус
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