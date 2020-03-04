"Я считаю, что на таком поле нельзя играть. У нас впереди чемпионат, важные матчи, а мы будем играть на таком поле.
Сейчас такие технологии, которые могут позволить хорошо подготовить газон и быть спокойным. Мы пробуем как-то решить эту проблему, но мы в любом случае будем играть, а то иначе это неуважение к "Шиннику" и болельщикам из Ярославля", — цитирует Иванова "Чемпионат".
Ранее пресс-служба екатеринбургского клуба опубликовала фотографии, на которых видно, что поле стадиона "Шинник" находится в плохом состоянии.
Сегодня "Урал" проведёт встречу четвертьфинала Кубка России с ярославским "Шинником". Начало игры в 18:30 по московскому времени. На Rusfootball.info пройдёт текстовый онлайн матча.
"Урал" идёт на седьмом месте в таблице РПЛ, набрав 25 очков. Ярославский "Шинник" выступает в ФНЛ и занимает шестое место, в восьми очках от зоны переходных матчей.
Президент "Урала": на поле в Ярославле играть нельзя (фото)
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о состоянии газона на стадионе "Шинник" в Ярославле.
Фото: ФК "Урал"
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