"Футболисты "Шинника" накануне матча провели тренировку и убили газон окончательно", — сообщает журналист Иван Карпов для Metaratings.ru.
РФС объявил о переносе матча Олимп-Кубка России с участием "Шинника" и "Урала". Дата и место проведения матча будет объявлена позже. Первоначально встреча должна была состояться сегодня, 4 марта, в 18:30 мск.
Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов выразил недовольство поздней отменой матча от РФС, заявив, что сегодня делегат оценил состояние поля "на троечку".
Источник: футболисты "Шинника" провели тренировку на стадионе и испортили газон (фото)
Причиной плохого состояния газона на стадионе в Ярославле может являться вчерашняя тренировка футболистов "Шинника".
Фото: ФК "Урал"
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