"Нужно уважать и чтить традиции. Что касается наших болельщиков, то это их привычное состояние. Надо искать компромисс. Здесь это воспринимается так. В других городах — иначе. Думаю, что не все знали. Любой конфликт нужно решать, нужно уважать друг друга. Это событие не нравится ни мне, ни вам, ни болельщикам", — цитирует Семака Sport24.
В конце основного времени матча произошла массовая потасовка между фанатами "Зенита" и "Ахмата". Чеченские болельщики были недовольны оскорбительными зарядами фанатов "сине-бело-голубых". Еще одной возможной причиной могло послужить то, что гостевые фанаты оголились до торса.
Сегодня "Зенит" в матче 1/4 финала Кубка России одолел в дополнительное "Ахмат" со счётом 2:1. Победу лидерам РПЛ принес гол в дополнительное время вышедшего на замену Юрия Жиркова.
В полуфинале "Зенит" сыграет с победителем пары "Спартак" - ЦСКА.
Семак - о конфликте болельщиков в Грозном: нужно уважать и чтить традиции
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал потасовку между болельщиками во время матча с "Ахматом" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
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