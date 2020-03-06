"У меня были конфликты, которые спровоцировал сам Юрий Палыч. Мы с ним никогда не ругались. Но, делая разные заявления в СМИ, он представлял ситуацию как конфликтную. Обсуждать с ним это было бессмысленно. Каждый человек выбирает тактику отношений. Про Юрия Палыча не скажешь, что он делает что-то необдуманно. Во всем ли с его стороны был расчёт? Да.
Вообще все трансферы даются кровью, потом, тяжелой работой и кучей компромиссов. В любом трансфере нужно идти на компромисс. А если трансферы не получаются, значит, просто нет склонности к компромиссу", — приводит слова Смородской "Спорт день за днем".
Ольга Смородская была президентом "Локомотива" с 2010-го по 2016-й год.
Сегодня гендиректор "железнодорожников" Василий Кикнадзе сообщил, что совет директоров клуба рассматривает несколько кандидатов на пост главного тренера клуба, в том числе нынешнего наставника "Локомотива" Юрия Семина.
Юрий Семин в ответ заявил, что в словах Василия Кикнадзе много неточностей, а ему "некогда и нужно готовиться к матчам".
"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.
Читайте по теме:
Противостояние Кикнадзе и Семина стало открытым: клуб не усилился из-за тренера и рассмотрит других кандидатов на его пост
Смородская: делая заявления в СМИ, Семин сам выставляет ситуацию конфликтной
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала разногласия между гендиректором клуба Василием Кикнадзе и главным тренером Юрием Семиным.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!