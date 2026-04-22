Наумов считает, что "Спартак" уверенно обыграет "Краснодар"

"Будет очень интересно. Полагаю, "Спартак" устроит настоящую феерию и обыграет краснодарцев. У "быков" сейчас очень сложное положение.
Есть и травмированные игроки, и психологически сложно. "Спартак" же раскрепощен, он выиграет с разницей в один, а то и в два мяча", — отметил Наумов в разговоре с "Матч ТВ".
На данный момент "Краснодар" с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, "Спартак" с 45 баллами идёт на 5-й позиции. Очное противостояние команд в 26 туре чемпионата состоится в четверг, 23 апреля, на "Лукойл Арене" в Москве. Начало — в 19:45 мск.