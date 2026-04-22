Гришин считает, что ЦСКА нужно сменить главного тренера

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что клубу пора отправить главного тренера Фабио Челестини в отставку.
Фото: ПФК ЦСКА
Армейцы три матча подряд не одерживают победу: команда проиграла "Сочи" со счётом 0:1, а затем сыграла вничью с "Крыльями Советов" (1:1) и "Ростовом" (1:1).

"Команда провалила предсезонную подготовку. Челестини потерял раздевалку, начал ставить игроков не на свои позиции. Это значит, что тренер не управляет командой.

Мне кажется, что главного тренера нужно менять. Игроки выходят играть без эмоций. Мойзес играет не так, как раньше, он просто доигрывает сезон. Я думаю, отставка нужна, чтобы устроить футболистам встряску", — отметил Гришин в разговоре с "Матч ТВ".

ЦСКА с 44 очками располагается на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В 27 туре команда сыграет в гостях с казанским "Рубином".

