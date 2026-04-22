Григорян считает, что "Сочи" совершил подвиг

Российский футбольный тренер и эксперт Александр Григорян поделился мнением о выступлениях "Сочи" в последних матчах.
Фото: ФК "Сочи"
Команда выиграла три поединка подряд и существенно улучшила своё положение в борьбе за сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге.

"Сочи" совершил подвиг, выиграв три матча. Мы видели обречённую команду, но она собралась с мыслями и показывает не только результат, но и качественную игру.

Тренер — зеркало команды. Мы видим воинственного Игоря Осинькина. Но я не верю, что "Сочи" сохранит прописку в РПЛ", — передаёт слова Григоряна "Матч ТВ".

"Сочи" подряд обыграл ЦСКА (1:0), "Оренбург" (1:0) и "Крылья Советов" (2:1). С 18 очками команда по-прежнему располагается на последнем, 16-м месте турнирной таблицы чемпионата, отставая от идущего 15-м "Оренбурга" на 2 балла. Оренбуржцы свой матч 26 тура ещё не провели, поэтому ещё могут увеличить отрыв от сочинцев.

В 27 туре "Сочи" сыграет в гостях с московским "Динамо". Встреча пройдёт 26 апреля.

