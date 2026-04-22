Гришин оценил победную серию "Сочи"

"Осинькин — системный тренер. В первых играх сочинцы провалились, но затем стали накатывать. Где?то им не везло с результатом, не реализовали свои моменты. Сейчас фарт пошёл, ребята в себя поверили.
Осинькин молодец, что отошёл от своей схемы и начал играть в пять защитников. Команда стала показывать хорошую игру и давать результат", — передаёт слова Гришина "Матч ТВ".
С 18 очками "Сочи" по-прежнему замыкает турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре команда сыграет в гостях с московским "Динамо". Матч состоится в воскресенье, 26 апреля.