Гришин оценил победную серию "Сочи"

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о победной серии последней команды Российской Премьер-Лиги, "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"
Сочинцы подряд одолели ЦСКА (1:0), "Оренбург" (1:0) и "Крылья Советов" (2:1). По мнению Гришина, очень важно, что главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин отошёл от привычной схемы, и команда стала играть в пять защитников.

"Осинькин — системный тренер. В первых играх сочинцы провалились, но затем стали накатывать. Где?то им не везло с результатом, не реализовали свои моменты. Сейчас фарт пошёл, ребята в себя поверили.

Осинькин молодец, что отошёл от своей схемы и начал играть в пять защитников. Команда стала показывать хорошую игру и давать результат", — передаёт слова Гришина "Матч ТВ".

С 18 очками "Сочи" по-прежнему замыкает турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре команда сыграет в гостях с московским "Динамо". Матч состоится в воскресенье, 26 апреля.

