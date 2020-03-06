Силкин: "Динамо" обязано брать три очка в матче с "Тамбовом"

Экс-главный тренер "Динамо" Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info поделился впечатлениями от старта команды в весенней части чемпионата РПЛ и рассказал об ожиданиях по поводу матча с "Тамбовом".
sovsport.ru
- У "Динамо" рестарт сезона, к сожалению, оказался не очень хорошим, - отметил Силкин. - Что не так пошло у команды в игре со "Спартаком"? Можно, конечно, говорить про какие-то моменты, и тем не менее "Динамо" в этой встрече уступало сопернику во всех компонентах. На чуть-чуть "Спартак" был сильнее, на чуть быстрее и умнее. Поэтому он и выиграл.

Травмы в составе "Динамо"? На это тоже не надо делать сноски. Игра состоялась, а кто принял или не принял участие - другой вопрос. К матчам со "Спартаком" надо относиться таким образом, что игрок, который выходит на поле, должен умирать там. Потому что это самое главное дерби. Здесь нужно показать все, на что ты способен. Так уж давно повелось, что ты можешь проиграть кому угодно, но только не "Спартаку". Ну, не получилось... "Спартак" в этом матче больше заслуживал победы.

- В предстоящем домашнем матче с "Тамбовом" можно рассчитывать на победу?

- "Динамо" в прошлом году после неудачного старта в чемпионате поднялось из подвала турнирной таблицы. Чтобы остаться даже в этой середине, чтобы находиться в безопасной зоне, нужны игры, где команда будет набирать очки. Чтобы спокойно закончить чемпионат, нужно обыгрывать "Тамбов". Эта игра в данном отношении будет ключевая. Если не получится, то будут серьезные проблемы. Команда играет дома, играет, можно сказать, со своим конкурентом. Так что в этом матче "Динамо" обязано брать три очка.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Силкин Динамо
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