Бюро исполкома РФС определит место проведения матча "Спартак" - "Зенит"

Решение о месте проведения матча полуфинала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" примет бюро исполкома РФС.
Источник: "Чемпионат"
Об этом сообщает telegram-канал "Ложа Прессы".

По сведениям источника, дата заседания пока не утверждена.

Напомним, в четвертьфинале Кубка России "Спартак" был сильнее ЦСКА (3:2), а "Зенит" обыграл "Ахмат" (2:1). Полуфинальный матч команд назначен на 23 апреля.

В другом полуфинале "Химки" сыграют с победителем пары "Урал" - "Шинник".


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Теги: Зенит Спартак Кубок России РФС
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