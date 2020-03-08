Об этом сообщает telegram-канал "Ложа Прессы".
По сведениям источника, дата заседания пока не утверждена.
Напомним, в четвертьфинале Кубка России "Спартак" был сильнее ЦСКА (3:2), а "Зенит" обыграл "Ахмат" (2:1). Полуфинальный матч команд назначен на 23 апреля.
В другом полуфинале "Химки" сыграют с победителем пары "Урал" - "Шинник".
Бюро исполкома РФС определит место проведения матча "Спартак" - "Зенит"
Решение о месте проведения матча полуфинала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" примет бюро исполкома РФС.
Источник: "Чемпионат"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!