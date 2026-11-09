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Кисляк - о поражении от "Краснодара": не скажу, что "быки" были сильнее

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал поражение от "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Кисляка, "Краснодар" не был сильнее - их класс в атаке и ошибки ЦСКА повлияли на результат.

- Не скажу, что "Краснодар" был сильнее. Просто их класс в атаке и наши ошибки повлияли на исход матча.

Дмитрий Игоревич не разносил в перерыве. Действия ребят при втором пропущенном голе? Глупые ошибки, которые в будущем послужат нам лишь большим опытом, - приводит слова Кисляка "Матч ТВ".

В 14 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде уступил "Краснодару" со счетом 2:4. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Джон Кордоба (дубль), Жоау Батчи и Даниил Уткин, в составе гостей - Матвей Кисляк и Кирилл Глебов.

На данный момент команда Дмитрия Игдисамова располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 26 набранными очками. "Быки" занимают четвертое место с таким же количеством баллов в своем активе. Возглавляет таблицу "Зенит", имеющий 31 набранный балл.

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