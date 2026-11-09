Легионер "Зенита" - о матче с "Ростовом": тяжело найти слова после такой игры

- Трудно найти слова после такого матча, потому что мы сделали всё, чтобы победить, но, к сожалению, не смогли завоевать три очка, что было нашей главной целью.
Мы очень расстроены, тем более что пропустили второй гол в самом конце игры, - цитирует Аугусто "Матч ТВ".
Вчера, 8 ноября, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Ростовом" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги - встреча завершилась со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Дуглас Сантос и Луис Энрике, в составе гостей - Кевин Андраде (автогол) и Иван Комаров.
По итогам 14 сыгранных туров команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 31 набранным баллом, южане занимают шестое место с 19 очками в своем активе.