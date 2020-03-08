- Думаю все по делу. В первом тайме мы были лучше, были моменты. Удаление было у «Рубина». Контролировали игру в первом тайме, — отметил Божович. Второй тайм хорошо начали. Было два момента, которые не забили. Потом бросили играть. Какая-то тревога была. Даже в большинстве было трудно оборонять свои ворота. Хорошо, что смогли выиграть. Очень важная победа, - рассказал Божович в эфире телеканала "Матч Премьер".
После победы "Крылья Советов" поднялись на 12-е место турнирной таблицы РПЛ, набрав 22 очка. "Рубин" опустился на 14-ю строчку с 20 баллами.
Божович - о победе над "Рубином": думаю, всё по делу
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович подвёл итоги матча с "Рубином" (1:0).
Источник: РИА Новости
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