"Могу ли представить себя в "Спартаке"? Я не могу говорить о других клубах. Это будет некорректно. Не знаю, как сложится в жизни, всякое может быть. У "Спартака" одни из лучших болельщиков, они очень круто поддерживают команду и постоянно гонят ее вперед", — цитирует Сулейманова РБ-Спорт.
Вчера после матча в микст-зоне Сулейманов заявил, что ему не нравится его роль запасного в "Краснодаре".
"Краснодар" обыграл "Спартак" в выездном матче 21-го тура РПЛ со счётом 1:0. Победный мяч на счету нападающего Ари.
"Краснодар" набрал 41 очко и приблизился к лидирующему в турнирной таблице РПЛ "Зениту". Отставание от "сине-бело-голубых" равно шести очкам.
Следующий матч подопечные Мурада Мусаева проведут 15 марта на выезде с "Сочи".
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Сулейманов: могу ли я представить себя в "Спартаке"? Всякое может быть
Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов оценил атмсоферу стадиона "Открытие Арена" после победы над "Спартаком" (1:0) в матче 21-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
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