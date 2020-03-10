- Тут никаких интриг нет, никакого давления нет. Если бы я боялся какого-нибудь давления, я бы согласовывал ролик с «Сочи» или «Зенитом». Мне абсолютно без разницы. Это максимально честный ролик, за что Саше спасибо: и МРОТ, и переходы, и тюрьма. Тут нет никакого злого заговора.
Но я не могу отвечать за людей, которые не согласовывают пресс-релиз и дают то, что им там привиделось. Они могли написать: "Не буду срать в одном поле с Миллером", например. Этого же нет в видео, Кокорин этого не говорил. Поэтому то, что написали эти ребята в пресс-релизах — это их проблемы. Я им пожелал удачи, эти люди со мной больше не работают, - цитирует блогера "Спорт день за днём".
В пресс-релизе сообщалось, что футболист не хочет возвращаться в "Зенит". Позже Кокорин лично опроверг эти слова.
Савин прокомментировал ситуацию со скандальными словами Кокорина про руководство "Зенита"
Футбольный блогер Евгений Савин, автор youtube-канала "Красава", рассказал подробности о скандальных словах нападающего "Сочи" Александра Кокорина о нежелании возвращаться в "Зенит".
Источник: РИА Новости
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