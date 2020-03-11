Игнатьев: не понимаю, почему именно 5000 человек не заболеют. Тогда что, и метро закрывать надо?

- Как этот указ отразится на проведении нашего чемпионата? Я к этому всему отношусь одновременно с пониманием и содроганием, - отметил Игнатьев. - Наверное, власти думают о том, как локализовать проблему, охватившую весь мир. И за пределами наших границ заняты такой же ситуацией. Если говорить о футболе, то здесь я не вижу выхода из ситуации. Кто будет 5001-м или 5002-м, учитывая, что у многих на руках сезонные абонементы? Получается, что, мол, давай 5000 человек запустим. А кто эти пять тысяч? Почему именно такое количество? А вот, например, на матчи «Локомотива» абонементов купили где-то тысяч десять. Как тогда быть? Я жду, что все это устаканится. Надо нормально закончить чемпионат. Для того чтобы потом главные наши команды в следующем сезоне сыграли в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Поэтому можно закрыть трибуны, как это делают в Италии, и проводить чемпионат, предприняв все меры по медицинскому обеспечению. Опять же я не очень понимаю, почему именно пять тысяч могут посещать мероприятия. Почему именно пять тысяч не заболеют? Тогда что, и метро закрывать надо? В общем, здесь много вопросов.
- Какое впечатление оставляют первые матчи весенней части чемпионата?
- Мне очень нравится этот рестарт. Он показывает, что в межсезонье команды поработали хорошо. Футболисты соскучились по игре. У них хорошая мотивация и при этом отличное физическое состояние, которое проявляется в скорости передвижения и принятия решений.
Много мы видим единоборств, участвуют в прессинге. Больше всего мне нравится состояние и игровая концепция «Краснодара». «Локомотив», располагая маленькой скамейкой, решает все задачи, которые перед ним поставлены. «Спартак» в принципе неплохо готов, но они очень эмоциональны, кроме того, нет четкого понимания того, как играть в обороне.
- Злопыхатели после поражения от «Краснодара» стали намекать спартаковцам на первую лигу.
- Нет, это исключено. Потому что они сейчас выглядят лучше, чем в прошлом году. Думаю, тренерский штаб «Спартака» всегда мотивирует игроков на работу. Они, в свою очередь, откликаются, но за этим не стоит много тактического понимания. Одних эмоций здесь мало.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Игнатьев: не понимаю, почему именно 5000 человек не заболеют. Тогда что, и метро закрывать надо?
Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью Rusfootball.info поделился мнением по поводу указа мэра Москвы на ограничение количества участников массовых мероприятий до 5000 человек из-за эпидемии коронавируса.
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