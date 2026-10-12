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Главный тренер "Текстильщика" Пятибратов заявил, что его команда - самая молодая в мировом футболе

Главный тренер "Текстильщика" Дмитрий Пятибратов высказался о своей команде.
Фото: ФК "Текстильщик"
"У нас самая молодая команда не только в лиге, но и в мировом футболе на таком уровне.

Последний матч показал, что мы очень круто играем в футбол. Пока не можем похвастаться результатами, но качество игры очень достойное", - сказал Пятибратов.

По итогам 13 сыгранных туров "Текстильщик" набрал 7 очков и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне вылета. От спасительной, 15-й строчки их отделяет на данный момент пять баллов.

Дмитрий Пятибратов возглавил ивановскую команду этим летом. Под его руководством "Текстильщик одержал 1 победу, 4 раза сыграл вничью и потерпел 8 поражений в чемпионате, забив за это время 8 голов и 21 мяч пропустив.

Источник: "Чемпионат"

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