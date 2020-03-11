Источник информации - портал Inkazan.ru, со ссылкой на слова официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой.
В переговорах принимают участие все спортивные федерации республики, в том числе представители "Рубина" и хоккейного клуба "Ак Барс".
У "Рубина" на апрель запланированы три домашних матча в РПЛ: с "Локомотивом" (5-е апреля), "Оренбургом" (19-е апреля) и "Краснодаром" (26-е апреля).
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запретил проведение в городе массовых мероприятий, численностью более 5000 человек.
"Рубин" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого проведут выездной матч против тульского "Арсенала".
В Казани будут перенесены матчи "Рубина" и "Ак Барса" из-за коронавируса
В Республике Татарстан будут перенесены все массовые мероприятия, запланированные на ближайшее время.
Фото: 101hotels.ru
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