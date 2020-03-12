Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете массовых мероприятий в столице с численностью более 5 тысяч человек из-за угрозы заражения коронавирусом.
Ряд клубов РПЛ приостановил продажу билетов на домашние игры.
"Это форс-мажор. Футбол является частью большого мира. Страны, которые принимают меры, страдают меньше. Мы должны делать все возможное, но не должен страдать здравый смысл. Есть решения, которые касаются Москвы и Татарстана. По Петербургу решений нет. Но мы будем подчиняться законам, которые примут. Но понимаем, что футбол без болельщиков не настолько зрелищный", - цитирует Семака Sport24.
На данный момент известно о 126 431 зараженных во всем мире. 4 641 человек скончался, 68 300 смогли вылечиться.
"Здравый смысл не должен страдать". Сергей Семак - о коронавирусе
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о распространении коронавируса, из-за которого в Европе отменяют матчи и некоторые из них проводят без зрителей.
Фото: ФК "Зенит"
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