- Это происходит во всем мире, не только у нас! Мы заложники ситуации. А вводить меры только в спорте — это неправильно, надо делать это везде. Лично я маску надевать не собираюсь.
Честно, не до конца понятна эта ситуация. Если ввели такое правило, то приостанавливайте все чемпионаты, зачем мучить болельщиков и спортсменов? А то кричат: "Караул!" А метро и торговые центры открыты. Если это серьезно, то и меры должны быть серьезные, а не просто отменять какие-то матчи и не пускать болельщиков на стадион. Я думаю, на стадионе меньше шансов заразиться, чем в метро, - цитирует Быстрова Sport24.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ввёл ограничение на проведение массовых мероприятий в столице до 10 апреля. Это связано с распространением коронавируса в мире.
Матч "Спартак" - "Уфа" состоится 4 апреля на "Открытие-Арене".
Быстров - об отмене продажи билетов: думаю, на стадионе меньше шансов заразиться, чем в метро
Экс-полузащитник сборной России и "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал отказ москвичей от продажи билетов на матч с "Уфой" в 24-м туре РПЛ.
Источник: Интерпресс
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