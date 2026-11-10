Орлов объяснил, почему "Зенит" потерял очки в игре с "Ростовом"

"Есть разные циклы: либо недельный цикл, либо когда в среду у тебя есть кубковая игра. И если ты неделю назад мог хорошо играть и быть свежим, то в эту неделю… Вот сейчас был день не "Зенита". Вот они немного вяловатые.
И самое страшное — потеря концентрации у защитников. Второй гол пропустили, обороняясь в пять защитников, в пять футболистов", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Зенит" принимал у себя дома "Ростов", состоялся в минувшее воскресенье, 8 ноября. Встреча прошла на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершилась вничью - 2:2. Петербургская команда дважды выходила вперед по ходу игры, но оба раза теряла преимущество. Напомним, гости ушли от поражения за 7 минут до конца основного времени поединка.
Южане прервали шестиматчевую победную серию сине-бело-голубых в чемпионате России, и пока не уступали под руководством Дмитрия Кириченко.