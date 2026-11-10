"Балтика" сообщила о проведении товарищеской игры с клубом РПЛ

В четверг, 12 ноября "Балтика" соберется в Новогорске, где стартует заключительный сбор команды в этом году, сообщает пресс-служба клуба.
15 ноября на базе сборной России калининградцы проведут контрольный матч против московской "Родины", который пройдет в формате 4х35.
19 ноября "балтийцы" переберутся в Кратово, где продолжат подготовку к заключительной игре первого круга РПЛ. На следующий день бело-синие отправятся в Оренбург на встречу в рамках 15-го тура чемпионата страны.
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Фото: ФК "Балтика"