В ЦСКА подтвердили переговоры с Кисляком по новому контракту

"Есть ли в планах внести в новый контракт фиксированную сумму отступных для европейских клубов? Такое тоже возможно. То есть, это один из пунктов контракта, который обсуждается.
Могу ли назвать примерную сумму отступных? Сейчас не могу", - сказал Бабаев.
Ранее о переговорах сообщил агент полузащитника Матвея Кисляка Александр Маньяков.
Нынешнее трудовое соглашение 21-летнего игрока с московским клубом рассчитано до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 25 миллионов евро.
В этом сезоне Кисляк провел 14 матчей в составе "армейцев" в РПЛ, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи.
Источник: "СЭ"