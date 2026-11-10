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В ЦСКА подтвердили переговоры с Кисляком по новому контракту

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о переговорах с полузащитником Матвеем Кисляком.
Фото: ПФК ЦСКА
"Есть ли в планах внести в новый контракт фиксированную сумму отступных для европейских клубов? Такое тоже возможно. То есть, это один из пунктов контракта, который обсуждается.

Могу ли назвать примерную сумму отступных? Сейчас не могу", - сказал Бабаев.

Ранее о переговорах сообщил агент полузащитника Матвея Кисляка Александр Маньяков.

Нынешнее трудовое соглашение 21-летнего игрока с московским клубом рассчитано до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 25 миллионов евро.

В этом сезоне Кисляк провел 14 матчей в составе "армейцев" в РПЛ, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи.

Источник: "СЭ"

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