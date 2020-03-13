Президент "Урала" Иванов: не вижу ничего страшного в том, чтобы сыграть со зрителями на "Газпром Арене"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал новость о том, что "Зенит" проведет домашний матч в рамках 22-го тура при своих болельщиках.
Фото: twitter.com/matchtv
Напомним, запрет на проведение массовых мероприятий, включая спортивные, с числом участников более одной тысячи человек в Санкт-Петербурге начнет действовать с 16 марта, а матч "Зенит" - "Урал" пройдет 14-го.

- Мы прилетели, будем играть. Решение о проведении матча принимают руководители Петербурга, так что они берут ответственность на себя.

Не создаются ли неравные условия? Это тут ни при чем. Губернатор Санкт-Петербурга вот так видит эту историю. Наши — по-другому. Но в каждом городе индивидуальный подход. Не вижу ничего страшного в том, чтобы сыграть со зрителями на "Газпром Арене", - приводит слова Иванова "СДЗД".


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Теги: Урал Зенит Иванов
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