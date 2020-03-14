"Придерживаюсь мнения, что встретимся и обсудим. Футбол существует для зрителей, а футбол без зрителей – это не совсем футбол", – передает слова Кикнадзе "Р-Спорт".
Данное ограничение возникло из-за указа мэра Москвы Сергея Собянина, по которому на массовых мероприятиях в столице не должно присутствовать более 5 тысяч человек. Под данное распоряжение попадает домашняя игра "Локомотива" против "Оренбурга", которая должна состояться 21 марта.
На сегодняшний день, по официальным данным, число заразившихся коронавирусом в России составляет 59 человек.
Кикнадзе: футбол без зрителей - это не совсем футбол
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса и ограничения посещаемости матчей РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
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