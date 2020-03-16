Кавазашвили - Федуну: друг мой, назначать чемпионом категорически нельзя

- Анзор Амберкович, дословная цитата Федуна: сезон нужно закрывать. Итоги подводить де-факто. Условно – «Зенит» чемпион. Может быть – доиграть кубок России.
- Это сказал президент футбольного клуба «Спартак?
- Именно так его цитирует ТАСС.
- Что я могу сказать по этому поводу: если он, один из самых богатых людей в стране беспокоится о состоянии здоровья людей и судьбе футбола в целом – это прекрасно.
Но он должен исходить из того, что кризис наступил в связи с распространением крайне опасной болезни по всему миру. И сейчас надо думать о том, как бороться с этой ужасной болезнью. Выход может быть в том, чтобы срочно приостановить чемпионат России, и не проводить никаких соревнований с массовым скоплением людей.
Но давайте учитывать то, что даже если закрывать стадионы, проводя матчи без зрителей – и это очень опасно! Ведь только от одного клуба на матче будет присутствовать до 35-40 человек. А ещё стюарды, представители судейского корпуса, представители стадиона, лиги, журналисты, вещатели… Этого уже может быть достаточно для возможного массового заражения.
Плюс, разве можно говорить о том, чтобы признать на данный момент чемпионом команду, что на несколько очков опережает соперника?
- Ближайших преследователей «Зенит» опережает на 9 очков.
- Пусть на 9. Но это ведь совершенно непрофессионально. И я, категорически против такого. И хочу посоветовать нашему дорогому, многоуважаемому, руководителю клуба господину Федуну: друг мой, так нельзя подходить к этому вопросу.
Если вы говорите о том, что вы сейчас беспокоитесь о здоровье, состоянии народа, наших болельщиках, футболистах – то тогда давайте на уровне правительства РФ принимать решение о приостановлении всех массовых мероприятий по стране. Не допускать массового скопления людей - чтобы не дать возможности быстрого распространения этой болезни. А также предпринять все возможное для того, чтобы против этого вируса как можно быстрее смогли создать вакцину. Дабы её, болезнь, уничтожить.
Сколько эта ситуация продлится мы не знаем. Может быть месяц, может – год. Но это, простите, безопасность нашей нации. Это жизни нашего народа. Поэтому если мы пойдём на такие меры – это будет абсолютно правильное решение вопроса.
Но нарушать принципы спортивного характера по причине того, что все напуганы этой болезнью… Выдавать кому-либо чемпионские звания в некоем чуть ли не приказном порядке… Простите, но это просто категорически недопустимо.
Я не понимаю – почему тогда кубок можно доиграть, а чемпионат – нет? Что делать с кубком России? Тоже вручить той команде, которую предложит господин Федун? Вручим прямо сейчас кубок «Спартаку», звание чемпиона «Зенита» - и все разойдутся. О! замечательная идея – разошлись две богатые команды. Так что ли получается?
Дорогие мои, все это глупости. Считаю, что даже ставить такой вопрос нельзя. А тот, кто опубликовал это интервью – он заложил бомбу под специалистами, которые руководят нашим футболом. Простите, но это самый что ни на есть настоящий фэйк (было сказано по английски – прим. ред.), если не сказать грубее.
- Может быть Федун подразумевал что сейчас, на фоне здоровья нации – уже неважно кто будет чемпионом? По крайней мере в ситуации, когда на горизонте вырисовывается пандемия, если с которой не бороться сегодня, завтра станут возможны и реальны тысячи жертв?
- Я не знаю, что он подразумевал. Но как можно называть чемпиона в ситуации, когда чемпионат не закончился? Когда начиналась война – все массовые мероприятия прекращались. А всё население брало в руки оружие и шло воевать за свою страну. В футбол не играли. Нынешняя ситуация – та же война, в которой мы боремся за жизни людей. Всех людей. Человечества. И наших сограждан. Поэтому и нужно приостанавливать все мероприятия, которым могут способствовать распространению болезни.
Сегодня, прямо сейчас в организациях принимают решения о том, чтобы дать возможность сотрудникам работать в домашних условиях: с помощью телефонов, компьютеров и так далее. Почему это происходит? Потому что все понимают – нельзя создавать условиях для распространения болезни. Тем более в ситуации, когда против коронавируса нет противовирусного препарата. Поэтому людей и распускают по домам – чтобы меньше собирались в местах массовых скоплений: в транспорте, в метро и так далее.
Во всех странах мира делаются так. Многие страны выплачивают компенсации тем, кто в связи с пандемией закрывает свои предприятия. Это серьёзный подход.
Почему сейчас ряд магазинов работает под контролем врачей в стране? Для того чтобы не наступило психоза. Чтобы люди не бросались друг на друга из-за бутылки воды или куска хлеба.
Сейчас нам, как нации, нужно действовать разумно. А оттого что мы сегодня не сыграем в футбол – от этого ничего не случится. Сыграем через полгода. Но зато люди останутся живы и здоровы.
Кавазашвили - Федуну: друг мой, назначать чемпионом категорически нельзя
Вратарь сборной СССР, бронзовый призёр чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили в интервью Rusfootball.info прокомментировал ситуацию с коронавирусом, и идею признать досрочно «Зенит» чемпионом страны
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