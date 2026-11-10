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Тихонов оценил удаление Максименко в матче "Спартак" - "Акрон"

Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал удаление голкипера красно-белых Александра Максименко в матче с "Акроном".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Тихонова, удаление Максименко не подлежит сомнению.

- Я думаю, что удаление не подлежит сомнению. Был выход – и Максименко сбивает.

Сам Максименко говорит, что удаления не было? Понимаете, все немножко по-разному смотрят футбол и принимают решения, - цитирует Тихонова Metaratings.

В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал домашнюю победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 2:1. Голкипер красно-белых Александр Максименко получил прямую красную карточку на 84 минуте встречи - напомним, что вратарь также был удален в матче 10 тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов".

На данный момент команда Хуана Карседо занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками и отстает от лидирующего "Зенита" на два балла.

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