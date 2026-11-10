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Алексей Сафонов предположил, почему Дзюба не поехал в "Урал"

Первый агент Артема Дзюбы Алексей Сафонов рассказал, почему форвард не захотел переходить в "Урал".
Фото: ФК "Акрон"
По словам Сафонова, Дзюба устал в "Акрон" и не хотел мотаться по дальним выездам.

- Человек нормально заработал, выиграл много титулов. Мне кажется, он немного подустал в "Акроне". Когда ты столько всего выиграл, был лучшим бомбардиром, тяжело скатываться до борьбы за выживание.
А ещё же надо ездить, летать — посмотрите календарь Первой лиги. Даже если играть только дома, это всё равно непросто, - цитирует Сафонова "Чемпионат".

Напомним, что с сентября 2024 года по июнь текущего года Артем Дзюба выступал за тольяттинский "Акрон", на данный момент форвард является свободным агентом - он не объявлял о завершении карьеры.

Ранее главный тренер "Урала" Сергей Юран рассказал, что хотел бы видеть в своей команде нападающего. Напомним, что Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной сборной страны.

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