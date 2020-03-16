"Они могут 29 туров лидировать, но все равно опуститься на 4-е место. Они сами в себя не верят. Как они могут что-то выиграть? У них нет менталитета победителя. "Краснодар" никогда в жизни ничего не выигрывает, только если случайно.
Чемпионство? Могут выиграть, но фундаментального там ничего нет, поверьте мне. Они не верят, что могут кого-то обыграть, как в матче с "Сочи", - сказал Широков.
"Краснодар" в турнирной таблице РПЛ занимает 3-е место, имея в своем активе 41 очко.
Широков: "Краснодар" - команда без менталитета победителя. Они никогда в жизни ничего не выигрывают
Бывший капитан сборной России Роман Широков, который выступал за "Краснодар", в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал мнение, что вряд ли "быки" смогут добиться успеха, так как у команды отсутствует менталитет победителя.
Фото: ФК "Динамо"
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