Официально: Прядкин переизбран на должность президента РПЛ на пятилетний срок

Сергей Прядкин единогласным решением переизбран на пост президента российской Премьер-лиги.
Фото: ТАСС
Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

Срок полномочий Прядкина - 5 лет.

Сергей Прядкин занимает пост президента РПЛ с 2007-го года.

Напомним, что Прядкин был досрочно переизбран президентом РПЛ в январе, но РФС посчитал выборы недействительными из-за того, что они прошли не по регламенту.

premierliga.ru


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Теги: Прядкин РПЛ Егоров
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