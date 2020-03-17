Официально: Прядкин переизбран на должность президента РПЛ на пятилетний срок

Сергей Прядкин единогласным решением переизбран на пост президента российской Премьер-лиги.

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Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.Срок полномочий Прядкина - 5 лет.Сергей Прядкин занимает пост президента РПЛ с 2007-го года.Напомним, что Прядкин был досрочно переизбран президентом РПЛ в январе, но РФС посчитал выборы недействительными из-за того, что они прошли не по регламенту.