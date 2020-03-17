"Приостановка РПЛ из-за коронавируса? Отличное решение. Считаю, что в РПЛ поступили верно. Больше нечего добавить.
Не потеряют ли игроки форму за это время? Новую выдадут", — приводит слова Широкова Sport24.
Сегодня на заседании РПЛ было объявлено о приостановке всех матчей нашего чемпионата до 10-го апреля.
Ранее были отменены все футбольные матчи топ-5 европейских лиг, а также еврокубковые встречи.
По актуальным данным в России 93 человека инфицированы коронавирусом. Число заразившихся в мире превысило 180 000 человек.
Широков: футболисты из-за приостановки РПЛ растеряют форму? Новую выдадут
Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал решение о приостановке российского чемпионата из-за пандемии коронавируса в мире.
Фото: ФК "Динамо"
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